Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и трикратен еврошампион
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Biathlonworld
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Той е трикратен европейски шампион при мъжете и победител в старт от Световна купа.
Трупът на елитния спортист е бил намерен в хотелската му стая в Италия. Все още се изясняват причините за трагичния инцидент.
Само преди 3 дни Бакен зае 20-о място в кръг от Световната купа по биатлон за мъже, провел се във Франция.
"Нямаме думи от новината за внезапната кончина на Сиверт - мислите ни са със семейството му, приятелите, съотборниците му от норвежкия национален отбор и всички близки до него през този труден момент.
Благодарим ти, Сиверт", написаха от Световната федерация по биатлон в социалните мрежи.
Още по темата
/
Киселова към Радослав Янков: Благодарим Ви, че продължавате да се борите и да развявате гордо българския флаг
18.02
Безплатно обучение по ски и различни забавни предизвикателства по време на първото издание на Европейска седмица на зимните спортове
22.01
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.