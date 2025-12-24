Любослав Пенев, съобщиха от футболния ЦСКА в социалните мрежи:
"БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛ
"С ТЕБ СМЕ, ЛЮБО“
В навечерието на коледните празници ви каним да се включите в благотворителен турнир по минифутбол, обединен от една обща кауза – подкрепа за Любослав Пенев.
Събитието ще събере отбори, фенове и приятели на футбола, които вярват, че спортът има силата да обединява и да помага. Турнирът има за цел не само да предложи футболни емоции и спортсменски дух, но и да покаже съпричастност и човечност в труден момент.
Дати: събота - 27.12.2025 г. и неделя - 28.12.2025 г.
Място: Trinity Park (гр. Варна)
Формат: Футбол 6 (5 полеви играчи + вратар)
Времетраене на мачовете: 2 х 10 минути
Всички събрани средства по време на турнира ще бъдат дарени в подкрепа на Любослав Пенев.
Участвайте, подкрепете и споделете!
Защото доброто винаги е отборна игра.
Контакт за записване и информация: 0898 455 556"
Във Варна провеждат турнир по минифутбол в помощ на Любослав Пенев
