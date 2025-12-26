Световният вицешампион по волейбол за мъже с тима на Българияи неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 3-а поредна и общо 8-а победа за сезона в италианската Суперлига.Грандът надделя като домакин над Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21) гейма в двубой от 13-ия кръг на шампионата.Николов финишира с 21 точки, от които 3 аса и 1 блок, ставайки най-резултатният волейболист за своя тим.добави още 16 точки.За гоститефинишира с 26 пункта, но и те не бяха достатъчни за краен успех.С успеха Лубе се изкачи на 5-о място във временното класиране с 8 победи, 5 загуби и 25 точки. Пиаченца са 6-и с баланс 7-6 и 23 пункта.