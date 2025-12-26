Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кубрат Пулев заема 29-а позиция в ранглистата при най-тежките в професионалния бокс на специализирания сайт boxrec.com след поражението от Мурат Гасиев

Кобрата дълги години беше в "Топ 15", но поражението от родения във Владикавказ боксьор го свали с много позиции надолу в подреждането. 

Пулев е с 32 успеха и едва 4 поражения в своята професионална боксова кариера. 

Гасиев вече е номер 5 при най-тежките като пред него са само абсолютният шампион Олександър Усик (1-и), англичанинът Фабио Уардли (2-и), германецът Агил Кабайел (3-и) и друг англичанин - Даниъл Дюбоа (4-и).

Бившият световен шампион Антъни Джошуа е 7-и.