Световната федерация по кеч (WWE) е най-популярната и богата верига в развлекателния спорт в цял свят.През годините множество от нейните състезатели направиха страхотни кариери, печелейки десетки милиони долара.На върха е собственикът на компанията, който притежава 3.2 милиарда долара и е единственият в класацията, който притежава богатство повече от милиард долара.Второто място е за вече холивудския актьор(на снимката), който има впечатляващите 800 милиона долара.В "Топ 3" влиза дъщерята на собственика. Те има състояние от 250 милиона долара, с колкото разполага и нейният съпруг и настоящ шеф в WWE1. Винс Макмеън - 3.2 милиарда долара2. Дуейн Джонсън - Скалата - 800 милиона долара3. Стефани Макмеън - 250 милиона долара3. Трите Хикса - 250 милиона долара5. Джон Сина - 80 милиона долара6. Леденият Стив Остин - 30 милиона долара7. Хълк Хоган - 25 милиона долара7. Стейси Кейблър - 25 милиона долара9. Ники Бела - 20 милиона долара10. Крис Джерико - 18 милиона долара11. Гробаря - 17 милиона долара12. Голдбърг - 16 милиона долара12. Батиста - 16 милиона долара14. Джеф Джарет - 15 милиона долара15. Марис - 14 милиона долара15. Роман Рейнс - 14 милиона долара17. Миз - 14 милиона долара18. Бри Бела - 12 милиона долара18. СМ Пънк - 12 милиона долара20. Даниел Брайън - 12 милиона долара