Ръководството на Спартак Варна се присъедини към колегите си от Ботев Пловдив и Лудогорец в искането за среща между родните клубове и Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

"Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. Спартак изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял“, написаха варненци в своя профил в социалните мрежи.