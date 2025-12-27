Сподели Сподели
Наставникът на Черно море - Данаил Милушев вече не е начело на "моряците“, разбра Bgvolleyball. Очакват се и други промени в отбора преди пролетния дял от волейболното ни първенство.

Възможно е да има раздяла и с някои от чужденците, които бяха привлечени от началото на първия полусезон.

След края на есенния дял Черно море е 9-и във временното подреждане.