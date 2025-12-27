е новият наставник на Черно море. Решението е на клубния шеф Красимир Илиев. По-рано днес досегашният старши треньор - Данаил Милушев напусна.В един отбор ще се съберат баща и син, след като Даниел Мицин от началото на сезона облече екипа на "моряците". Волейболистът, който е и младежки национал, играе като разпределител.Йордан Мицин бе част от"моряците" през 1995/1996 година. Той идва от Пирин Разлог, където бе треньор в школата.Черно море е 9-и във временното подреждане след есенния полусезон.