2025-а година е към своя край, а с нея професионалната си кариера в тениса приключват редица интересни играчи, част от които стигнаха "Топ 10", други "Топ 100" в световната ранглиста, трети станаха легенди, но при двойките.

"ФОКУС" направи проучване кои са тенисистите, които се отказват от спорта. 

Без спор най-големите имена са тези на бившите играчи от "Топ 10" на сингъл Ришар Гаске, Фабио Фонини (на снимката), Диего ШверцманФернандо Вердаско. Бившият полуфиналист от Откритото първенство на Австралия Кайл Едмънд , който шокира неприятно и Григор Димитров преди 7 години, също "окачи обувките", защото така и не успя да върне формата си, която през 2018-а година го отведе до рекордното за него 14-о място в класацията на АТП. Чехът Лукас Росол, който изненада неприятно легендите Рафаел Надал и Новак Джокович на "Уимбълдън" също си казва "сбогом" със спорта. Той достигна до 26-о място в класацията на сингъл, а освен това направи и нелоша кариера при двойките. 

Като говорим за дуетите няма как да не споменем легендите Иван Додиг, Рохан Бопана, Васек Поспишил, Никола Маю. Всички те направиха изключителни кариери при двойките. 

Ето и останалите играчи, сред които има също много интересни имена, които се оттеглиха от спорта: 

Джонатан Ейсерик, Салваторе Карузо, Мариус Копил, Грегоар Барер, Рикардас Беранкис, Педро Кашин, Маркус Даниел, Ернесто Ескобедо, Кристофър Юбенкс, Денис Новак, Айсам Ул-Хак Куреши, Мартин Клизан, Денис Кудла, Люк Сейвъл, Алберт Рамос, Тим ван Ритховен, Джанлука Маджер, Матве Миделкоуп, Антоан Ескофер, Бернабе Запата Мирайес, Рубин Статъм, Уелш Хотард и Сей Дейвид Сей