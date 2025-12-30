Битка на върха в Англия приковава всички погледи
Възпитаниците на Микел Артета са лидери във временното класиране с 42 точки. "Артилеристите" спечелиха 4 от последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 8 успеха и 1 равенство при голова разлика 22:4. Последният мач между двата отбора в началото на декември завърши 2:1 за бирмингамци.
Играчите на Унай Емери са трети с 39 точки. Вила са в серия от 5 поредни шампионатни победи, а като гости имат 5 победи, 2 равенства и 2 поражения при голова разлика 14:12. Астън Вила има 3 победи в последните си 5 официални мача с Арсенал.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.48, докато този за гостите е 6.50. Равенството е оценено на 4.50.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.43, докато евентуален триумф на Астън Вила е със ставка 7.25. Равенството е оценено на 4.75.
