Aлександър Везенков намери място в Идеалния отбор на Евролигата за 2025 година, съобщава Българската федерация по баскетбол.

"206-сантиметровият баскетболист е с най-висок коефициент на полезно действие, който се изчислява средно на мач - по 23.0 на среща. Освен това, Александър Везенков се нарежда втори по отбелязани точки - с общо 751, както и втори по борби - с общо 267 овладени под двата ринга топки за изминалите 12 месеца. 

В Идеалната петица на Евролигата за 2025 г. компания на Александър Везенков правят още Кендрик Нън (Панатинайкос), Майк Джеймс (Монако), Силвен Франсиско (Жалгирис) и Филип Петрушев (Дубай).

През този сезон Александър Везенков има средни показатели от 17.7 точки, 7 борби и 1.4 асистенции в общо 17 мача на Олимпиакос в Евролигата."