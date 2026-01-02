Новакът в родния футболен елит Добруджа обяви в социалните мрежи, че играч, вкарвал на легендарния вратар на испанския национален отбор и клубна легенда на Реал (Мадрид) -, ще бъде първото попълнение в клуба през зимния трансферен прозорец."Очаквайте скоро…първият зимен трансфер. Голмайстор вкарвал на Икер Касияс", разкриха от клуба в своя профил във Facebook, без да дават повече яснота.Добруджа се намира на последното 16-о място в Първа лига след края на първия полусезон като има в актива си едва 12 точки.Отборът е без треньор след катоподаде оставка.