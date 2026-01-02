Черно море ще започне своята зимна подготовка тази неделя, 4-и януари, обявиха от клуба.Треньорътще изведе отбора за първо занимание за 2026-а година в 14:00 часа на стадион "Тича“ във Варна.Тогава наставникът на "моряците" ще представи подробности пред медиите за подготвителния период, за контролите и за селекцията.