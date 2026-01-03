Международната федерация по волейбол - FIVB отчете историческата титла на женския национален отбор на България до 19 години, който през вече отминалата 2025-а година се качи на върха на света за първи път!"България триумфира като световен шампион за момичета до 19 години през 2025-а година, което беше историческо постижение за южноевропейската нация, тъй като това беше първата ѝ титла от световен шампионат за жени в отборен спорт.За да отбележи победата, президентът Румен Радев награди отбора с президентския почетен плакет за изключителния им принос към българския спорт и триумфа им."Днес светът принадлежи на вас и вие вече сте пример за подражание за хиляди български деца", заяви Радев".Припомняме, че през 2025-а година България стана и световен вицешампион за мъже. Най-младият тим на Мондиал 2025 във Филипините спечели първо отличие от подобен форум от 19 години!