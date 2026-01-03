Лидерът във Висшата лига на Англия Арсенал гостува днес на Борнемут в двубой от 20-и кръг на Премиърлийг.Мачът започва в 19:30 часа българско време на стадион "Виталити" в Борнемут.Домакините са 15-и в подреждането с актив от 23 точки като се намират в ужасна серия от 10 мача без победа. За последно Борнемут стигна до успех през октомври 2025-а година!Арсенал са на върха в подреждането с 45 пункта, водейки с 4 на втория Манчестър Сити. "Артилеристите" обаче имат две поредни загуби от днешния си съперник - 2:0 като гост и 1:2 като домакин в двата им мача през миналия сезон.Операторътопределя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на гранда от Лондон е 1.50, докато този за Борнемут - 5.75. Равенството е оценено на 4.75.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Борнемут е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 4.75.Астън Вила - НотингамБрайтън - БърнлиУулвърхямптън - Уест Хям