Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
И от Славия почетоха паметта на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

Една от иконите на българския футбол си отидел на 80-годишна възраст.

Ето какво написаха от "белия“ клуб в профила на Славия в една от социалните мрежи:

Отиде си легендарният Димитър Пенев.

Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор. Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България. Награден с орден "Стара Планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.

Всички в Славия изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев!

Поклон пред светлата му памет!