От Спартак (Варна) почетоха паметта наЛегендата на българския футбол си отиде на 80-годишна възраст.България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!Изразяваме искрените си съболезнования към близките нав! Той ще остане в историята като една от най-значимите личности в родния спорт.В нашите сърца той ще остане един герой, повел прословутата чета в САЩ през 1994-та, донесла ни най-голямата футболна радост.Почивай в мир!