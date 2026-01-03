Сподели Сподели
От Спартак (Варна) почетоха паметта на Димитър Пенев.

Легендата на българския футбол си отиде на 80-годишна възраст.

Ето какво написаха от ръководството на "соколите“ в клубния профил на Спартак:

България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!

Изразяваме искрените си съболезнования към близките на Димитър Пенев! Той ще остане в историята като една от най-значимите личности в родния спорт.

В нашите сърца той ще остане един герой, повел прословутата чета в САЩ през 1994-та, донесла ни най-голямата футболна радост.

Почивай в мир!