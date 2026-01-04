Целият свят знае, че българинътбе волейболистът с най-висок отскок в голяма част от неговата славна кариера. "Императора", както го наричат в Италия, можеше да достигне топка на 3.90 метра в най-славните си години.В този период и кубинецъти руският гигантбяха сред звездите, които властваха на върха по взимане на топка за атака, съответно с 3.89 метра и с 3.80 метра.В момента обаче лидер по този показател не е нито един волейболист от някоя от световните сили в този спорт.Това е беларуският национал. 24-годишният диагонал на руския колос Зенит (Санкт Петербург) пипа топката на 3.82 метра, което го поставя на върха сред днешните волейболисти, разкри проучване на. Той е висок цели 210 см, но това не му пречи да отскача до висините!Втори в това отношение е 206-сантиметровият малиец, за който Италия се бори да стане техен национал. В момента африканецът, който също както Бабкевич, е роден през 2001-а година, може да достигне 3.80 метра за атака.За сравнение двамата най-добри волейболисти в света, които бяха избрани за 2025-а година, пипат топката на по-ниски височини. Лидерътдостига 3.75 метра за атака, а българинът- 3.60 метра.