Баскетболната звездазаписа нов феноменален двубой пру успеха на неговия Олимпиакос с 95:84 (25:21, 20:22, 28:20, 22:21) над бившия му отбор Арис в Солун в двубой от 13-и кръг на редовния сезон в елита на Гърция.Българинът бе най-резултатният баскетболист в срещата, финиширайки с 23 точки, 3 борби и 5 асистенции за около 25 игрови минути.добави още 19 точки.С успеха Олимпиакос продължава да е безпогрешен в първенството на южната ни съседка, имайки 12 победи от 12 срещи! Арис са 8-и с баланс 5-7.