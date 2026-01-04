Александър Везенков записа нов феноменален двубой пру успеха на неговия Олимпиакос с 95:84 (25:21, 20:22, 28:20, 22:21) над бившия му отбор Арис в Солун в двубой от 13-и кръг на редовния сезон в елита на Гърция.
Българинът бе най-резултатният баскетболист в срещата, финиширайки с 23 точки, 3 борби и 5 асистенции за около 25 игрови минути. Донта Хол добави още 19 точки.
С успеха Олимпиакос продължава да е безпогрешен в първенството на южната ни съседка, имайки 12 победи от 12 срещи! Арис са 8-и с баланс 5-7.
Александър Везенков продължава с феноменалните игри за Олимпиакос
