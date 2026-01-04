, треньор на Черно море, говори преди медии преди първата тренировка на варненци от подготовката за втория полусезон в Първа лига."Първо, искам да използвам възможността, тъй като вчера България загуби един много важен за футбола ни човек. Използвам случая да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да съм му помощник-треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото“, каза наставникът на Черно море и добави:"Загубихме много страхотен специалист и най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили и лошото е, че още един човек, който я притежава, си замина“."Подготовката протича както миналата година ще сме си тук през целия период. Ще проведем повечето тренировка във Варна и мисля, че ще имаме шест контроли. Първата е на 10 януари. На 14 януари ще играем с Добруджа, на 20 януари ще играем с Фратрия, а на 28 имаме предвидени две контроли“, заяви той относно подготовката на тима."С Густаво Франса се разделихме. Той беше преотстъпен от Сао Бернардо. И двата клуба стигнахме до споразумение, че е по-добре за момчето да търси някъде реализация и повече време, отколкото шест месеца да няма чак толкова много игрови минути. И Мартин Милушев също поиска да отиде някъде, където повече да играе. Предполагам с още един-двама футболист ще се раздели. В момента започваме с три момчета от школата. За нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме. Може би няма да вземем нови играчи, ако евентуално не продадем някой“, завърши Илиев.