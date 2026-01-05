Един от големите фаворити и рекордьор по трофеи в Купата на африканските нациите Египет излиза срещу Бенин в двубой за място на четвъртфиналите на надпреварата, провеждаща се в Мароко.Двубоят започва в 18:00 часа българско време на стадион "Адгар" в Агадир."Фараоните" са 7-кратни първенци като за момента са непобедени в този турнир. Те спечелиха своя поток след две победи и равенство.Бенин нямат успехи в състезанието.В директните двубои "фараоните" са с 3 победи, а един сблъсък завършва при равенство.Операторътопределя за фаворит в днешния мач Египет. Коефициентът за успех на фаворита е 1.42, докато този на Бенин - 9.00. Равенството е оценено на 4.00.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Египет е оценен на 1.44, докато евентуален триумф на Бенин е със ставка 9.75. Равенството е оценено на 3.95.