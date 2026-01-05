Познато име поема школата на Спартак Варна
Петров е познато име в Спартак, като под негово ръководство тимът се завърна в елита след 13-годишно отсъствие, като извървя пътя от Трета лига до Първа лига.
За последно Васил Петров заемаше позициите спортен директор, старши треньор и директор на школата на Фратрия.
Работил е и в Испания.
Той е създател на ФК Варна 2017 и ФК София 2010, който по-късно се преименува на Царско село и бе част от елита на българския футбол.
Васил Петров е завършил НСА "Васил Левски“ с профил "Треньор по футбол“, а към момента преминава обучение за UEFA Pro лиценз, като се очаква около месец юли да притежава най-високата треньорска степен.
Ясни са и целите, които от ръководството на Спартак са поставили пред Петров.
Подобряване на организацията и структурата на академията
Изсветляване и подреждане на финансовата част в ДЮА
Внедряване на иновативни методи, чрез които децата да имат повече часове за развитие на индивидуалните си качества
Изграждане на нови тренировъчни съоръжения – Футбол 3, 2 vs 2, стена и други, с цел повече игрови ситуации и докосвания
Целенасочено търсене на спонсори, подпомагащи изключително развитието на ДЮШ
Работа по единна методика и визия, базирани на чуждестранни модели на обучение
