е новият директор на Детско-юношеската школа на Спартак (Варна), обявиха от ръководството на "соколите“.е познато име в Спартак, като под негово ръководство тимът се завърна в елита след 13-годишно отсъствие, като извървя пътя от Трета лига до Първа лига.За последнозаемаше позициите спортен директор, старши треньор и директор на школата на Фратрия.Работил е и в Испания.Той е създател на ФК Варна 2017 и ФК София 2010, който по-късно се преименува на Царско село и бе част от елита на българския футбол.е завършил НСА "Васил Левски“ с профил "Треньор по футбол“, а към момента преминава обучение за UEFA Pro лиценз, като се очаква около месец юли да притежава най-високата треньорска степен.Ясни са и целите, които от ръководството на Спартак са поставили предПодобряване на организацията и структурата на академиятаИзсветляване и подреждане на финансовата част в ДЮАВнедряване на иновативни методи, чрез които децата да имат повече часове за развитие на индивидуалните си качестваИзграждане на нови тренировъчни съоръжения – Футбол 3, 2 vs 2, стена и други, с цел повече игрови ситуации и докосванияЦеленасочено търсене на спонсори, подпомагащи изключително развитието на ДЮШРабота по единна методика и визия, базирани на чуждестранни модели на обучение