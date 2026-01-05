Сподели Сподели
Васил Петров е новият директор на Детско-юношеската школа на Спартак (Варна), обявиха от ръководството на "соколите“.

Петров е познато име в Спартак, като под негово ръководство тимът се завърна в елита след 13-годишно отсъствие, като извървя пътя от Трета лига до Първа лига.

За последно Васил Петров заемаше позициите спортен директор, старши треньор и директор на школата на Фратрия.

Работил е и в Испания.

Той е създател на ФК Варна 2017 и ФК София 2010, който по-късно се преименува на Царско село и бе част от елита на българския футбол.

Васил Петров е завършил НСА "Васил Левски“ с профил "Треньор по футбол“, а към момента преминава обучение за UEFA Pro лиценз, като се очаква около месец юли да притежава най-високата треньорска степен.

Ясни са и целите, които от ръководството на Спартак са поставили пред Петров.

Подобряване на организацията и структурата на академията

Изсветляване и подреждане на финансовата част в ДЮА

Внедряване на иновативни методи, чрез които децата да имат повече часове за развитие на индивидуалните си качества

Изграждане на нови тренировъчни съоръжения – Футбол 3, 2 vs 2, стена и други, с цел повече игрови ситуации и докосвания

Целенасочено търсене на спонсори, подпомагащи изключително развитието на ДЮШ

Работа по единна методика и визия, базирани на чуждестранни модели на обучение