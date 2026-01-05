Ясен Петров за нов наставник, че договорите с Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов са разтрогнати. Последният в Първа лига вече е привлякъл централния нападател Валдо, а до часове се очаква подписване с португалски централен защитник.
Водят се разговори и с още един футболист - българин, който е дясно крило. Според ръководството селекцията остава отворен процес, но няма да се правят прибързани и масови промени.
В края на пресконференцията самият Ясен Петров се обърна и към привържениците на новака. Той посочи, че подкрепата от трибуните е изключително важна за отбора и изрази надежда с представянето си футболистите да върнат хората на стадиона.
"Отборът има нужда от подкрепа. Надявам се ние да даваме надежда с играта си, а феновете да бъдат до нас до последния момент“, подчерта спецът.
Трио напусна Добруджа преди старта на подготовката
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
/
/
От Спартак Варна за Димитър Пенев: България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!
03.01
