Спортно-техническият директор на Добруджа - Енгибар Енгибаров оповести при представянето на Ясен Петров за нов наставник, че договорите с Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов са разтрогнати. Последният в Първа лига вече е привлякъл централния нападател Валдо, а до часове се очаква подписване с португалски централен защитник.

Водят се разговори и с още един футболист - българин, който е дясно крило. Според ръководството селекцията остава отворен процес, но няма да се правят прибързани и масови промени.

В края на пресконференцията самият Ясен Петров се обърна и към привържениците на новака. Той посочи, че подкрепата от трибуните е изключително важна за отбора и изрази надежда с представянето си футболистите да върнат хората на стадиона.

"Отборът има нужда от подкрепа. Надявам се ние да даваме надежда с играта си, а феновете да бъдат до нас до последния момент“, подчерта спецът.