даде първата си пресконференция като старши треньор на. Бившият национален селекционер пое поста, след катои елитния клуб се разделиха по взаимно съгласие през миналата седмица."Знам, че няма да е лесно. Хвърлям се на дълбокото, но с ясната представа, че мисията е възможна. Желанието ми е по-малко да говорим и повече да работим. За нас е изключително важно да стартираме добре и да сме концентрирани върху терена, а не върху приказки. Има още много мачове. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб. Надявам се ние да даваме на феновете, а те да ни отвръщат със същото – нещата трябва да бъдат взаимни“, каза Петров преди да изведе отбора за първа тренировка от зимната подготовка.