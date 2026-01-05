Ясен Петров даде първата си пресконференция като старши треньор на Добруджа Добрич. Бившият национален селекционер пое поста, след като Атанас Атанасов и елитния клуб се разделиха по взаимно съгласие през миналата седмица.
"Знам, че няма да е лесно. Хвърлям се на дълбокото, но с ясната представа, че мисията е възможна. Желанието ми е по-малко да говорим и повече да работим. За нас е изключително важно да стартираме добре и да сме концентрирани върху терена, а не върху приказки. Има още много мачове. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб. Надявам се ние да даваме на феновете, а те да ни отвръщат със същото – нещата трябва да бъдат взаимни“, каза Петров преди да изведе отбора за първа тренировка от зимната подготовка.
Добруджа представи Ясен Петров: По-малко да говорим и повече да работим
