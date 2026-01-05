Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
21 футболисти участваха в първата тренировка от зимната подготовка на Спартак Варна. Сред тях има трима играчи на проби, оповести клубът.

Очаква се в хода на подготовката общо около 7- 8 да минат пробен период. От утре към тренировъчния процес ще се включат Матео Петрашило и Шанде.

В 4 дни от седмицата отборът ще има двуразови занимания, а в останалите ще тренира едноразово. В следващите дни се очаква да отпадне забраната на ФИФА за картотекиране на нови състезатели, след което ще бъдат обявени и първите нови попълнения. Сигурните съперници за контроли до момента са:

Фратрия в Белослав (15.01)

Дунав в Русе (24.01)

Миньор Перник във Варна (29.01)

Продължава търсенето на съперник и за четвърта проверка.