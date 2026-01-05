21 футболисти участваха в първата тренировка от зимната подготовка на Спартак Варна. Сред тях има трима играчи на проби, оповести клубът.Очаква се в хода на подготовката общо около 7- 8 да минат пробен период. От утре към тренировъчния процес ще се включат Матео Петрашило и Шанде.В 4 дни от седмицата отборът ще има двуразови занимания, а в останалите ще тренира едноразово. В следващите дни се очаква да отпадне забраната на ФИФА за картотекиране на нови състезатели, след което ще бъдат обявени и първите нови попълнения. Сигурните съперници за контроли до момента са:Фратрия в Белослав (15.01)Дунав в Русе (24.01)Миньор Перник във Варна (29.01)Продължава търсенето на съперник и за четвърта проверка.