Ясен Петров, даде ексклузивно интервю за предаването "Спортът на Фокус". Новият наставник на "жълто-зелените" говори за поставените цели и за опита си в Китай.
Цялото интервю може да чуете в прикачения файл.
Първият ми въпрос, г-н Петров е, кое в поканата на Добруджа ви спечели?
- Ако трябва да бъда честен, огромното предизвикателство, с което се захващам.
Добруджа се намира на последното 16-о място. Какво ще е нужно на отбора, за да отлепи от дъното и да се търси това спасение?
- Малко повече позитивизъм и работа. Но не работа като количество, а повече работа в правилната посока. Изграждането на един колектив, който да покаже, че иска да се бори за своето спасение, което не е лека задача. Аз и на пресконференцията днес казах, че трябва по-малко да говорим и повече да работим, защото времето до първия мач е наистина много малко. Хвърляйки се в дълбокото, ако мога така да кажа, аз вярвам, че ние имаме шансове да постигнем целта си, и то не малки. С помощта на всички позитивно настроени хора, естествено.
Днес проведохте първа тренировка, какво е първото ви впечатление от играчите, след като ги видяхте вече и в действие?
- За една тренировка човек не може да направи каквито и да било изводи. Ние се съобразихме с това, че играчите днес са пътували. Много от чуждестранните ни футболисти са се прибрали, някои часове, други ден преди днешната тренировка. Това бе една встъпителна тренировка, в която се опитахме да създадем настроение. Това беше целта ни, аз го видях това настроение и оттук нататък продължаваме по нашия път и план. Надявам се това настроение да е в почти всяка една тренировка.
Всеки треньор иска от играчите си да играят красив футбол, но може ли да се каже, че сега на първо място са точките и ефективността, а не толкова изяществото и майсторските изпълнения.
- Абсолютно сте прав. За нас на първо място е таргета. За да останем в елитната ни група, ние трябва да играем прагматичен футбол. Нашата цел е да печелим точки. Може би ще бъде някакво страшно добро пожелание да става с красива игра, но не съм убеден, че всеки път ще се получава. Единствено целта трябва да е насочена към това да подобрим много компоненти от играта и да търсим точки. То е много простичко.
Вие имате доста, доста солиден опит и в България, и в чужбина. С какво може да изненадате колегите си през пролетния полусезон?
- Не искам нито да се правя на скромен, нито да се правя на много знаещ. Ще се опитаме по някакъв начин да ги изненадаме, имайки предвид че и нашето първенство е много силно. И трудно. За някой е слабо, но в него се играе трудно. Естествено, че ще се опитаме да се надлъгваме с противниците. Да се надяваме, че ние по някакъв начин ще съумеем да изкараме поне по една хитринка повече. В момента в България също има доста солидни отбори и подготвени треньори. Мога да кажа, че има чуждестранни футболисти, които са на средно европейско ниво. Ще видим какво ще се случи, за нас ще е загадка.
Имате богат опит в Китай, прекарахте няколко години там. Какво може да вземе родната футбола сцена оттам?
- Ако трябва да бъда искрен, не много, 6 години бях в тази страна като треньор. Отделно и като футболист, доста време прекарах там. Бихме взели ние, ще е много трудно, да се надявам в следващите години, но бихме взели инфраструктурата. Стадионите, на които играят. Организацията, която имат. Аз съм убеден, че ние българите сме по-качествени, имаме много качествени отбори. Другата разлика е, че там чужденците са на изключително високо ниво. Сега нивото им наистина малко спадна, но особено от гледна точка на организация и на начин на провеждане на самите срещи, начин на провеждане на първенство. Това е нещо, в което ние сме много далеч все още.
Г-н Петров, вие сте тачен на голяма част от родните стадиони. Има ли по-специално място, на което нямате търпение да се завърнете и да победите?
- Моето желание е навсякъде, където ходим, да можем да взимаме точки. Много места са специални, но за да не дълбаем какви пристрастия имам, аз в момента съм треньор на Добрич и ще дам цялата си енергия за Добруджа и да си постигнем целите. Аз ще бъда щастлив с нашия отбор, ако на специални за мен места съумеем да вземе точки.
