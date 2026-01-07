Супер новина за децата във Варна: Стартират безплатни курсове
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Курсът по начално обучение по кънки на лед е предназначен за деца на възраст от 4 до 8 години, а курсът по начално обучение по хокей на лед – за деца над 5 години.
Началните дати и графикът на заниманията в клубовете, участващи в програмата, са както следва:
"Клуб по ледени спортове – Одесос“
Начало: 19.01.2026 г.
Понеделник и сряда, от 18:00 до 19:00 ч.
"Клуб по ледени спортове – Варна“
Начало: 20.01.2026 г.
Вторник и четвъртък, от 18:00 до 19:00 ч.
"Спортен клуб по хокей на лед Варна“
Начало: 21.01.2026 г.
Сряда и петък, от 19:15 до 20:15 ч.
"Спортен клуб по хокей на лед Варна – Скейтс“
Начало: 24.01.2026 г.
Събота и неделя, от 12:10 до 13:10 ч.
Записването за курса по начално обучение по кънки на лед се извършва на касата на Ледената пързалка всеки ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 19:30 часа.
Лице за контакт: Борис Георгиев – организатор, телефон 0886 556 353.
Записването за курса по начално обучение по хокей на лед се осъществява директно чрез клубовете на следните телефони:
- Спортен клуб по хокей на лед Варна – 0899 944 051, Антон Готилов;
- Спортен клуб по хокей на лед Варна – Скейтс – 0884 340 904, Цветко Танев.
При всяко посещение на занятията по програмата за начално обучение по кънки и хокей на лед се заплаща задължителна застраховка "Злополука“ в размер на 1,00 лв. / 0,51 евро.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.