От 12 януари 2026 г. започва записването за безплатни курсовете по начално обучение по кънки на лед и по начално обучение по хокей на лед за деца, информират от Общинско предприятие "Спорт-Варна“. Обученията ще се провеждат на Ледената пързалка в Общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост“.Курсът по начално обучение по кънки на лед е предназначен за деца на възраст от 4 до 8 години, а курсът по начално обучение по хокей на лед – за деца над 5 години.Началните дати и графикът на заниманията в клубовете, участващи в програмата, са както следва:Начало: 19.01.2026 г.Понеделник и сряда, от 18:00 до 19:00 ч.Начало: 20.01.2026 г.Вторник и четвъртък, от 18:00 до 19:00 ч.Начало: 21.01.2026 г.Сряда и петък, от 19:15 до 20:15 ч.Начало: 24.01.2026 г.Събота и неделя, от 12:10 до 13:10 ч.Записването за курса по начално обучение по кънки на лед се извършва на касата на Ледената пързалка всеки ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 19:30 часа.Лице за контакт: Борис Георгиев – организатор, телефон 0886 556 353.Записването за курса по начално обучение по хокей на лед се осъществява директно чрез клубовете на следните телефони:– 0899 944 051, Антон Готилов;– 0884 340 904, Цветко Танев.При всяко посещение на занятията по програмата за начално обучение по кънки и хокей на лед се заплаща задължителна застраховка "Злополука“ в размер на 1,00 лв. / 0,51 евро.