побеждавайки двукратния първенец и бивш номер 3 в света Григор Димитров, се изказа ласкаво за българина след срещата помежду им.
"Това вероятно е най-силният ми мач в кариерата. Изключително съм щастлив от начина, по който играх от първата до последната точка. Мисля, че днес голямата разлика направи моето сервиране, което ме измъкна в най-трудните моменти и ми донесе много лесни точки. Беше страхотна чест да се изправя срещу Григор Димитров, който е идол в спорта за мен. Гледал съм неговите мачове у дома, когато бях дете, а сега имах шанса да споделя корта с подобен голям шампион и съм наистина благодарен за възможността", сподели Колиньон след успеха, който е четвърти пореден за него в надпреварата. До момента втората ракета на Белгия не е загубил и сет в състезанието.
Победилият Григор Димитров: Той е мой идол! Изиграх най-силния мач в кариерата си
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
