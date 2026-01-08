Елитният български тим Спартак (Варна) обяви,че ще прави входящи трансфери, след като е изчистил финансовите си задържения към бившия играч. Новината беше съобщена на официалната страница на "соколите“ днес."Уважаеми, Соколи, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи. В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, написаха "соколите".Не е ясно какъв размер е бил дългът на клуба към футболиста Илич, който в момента е част от Баянгкара (Индонезия).