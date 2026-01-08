Спартак Варна обяви страхотна новина!
"Уважаеми, Соколи, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи. В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, написаха "соколите".
Не е ясно какъв размер е бил дългът на клуба към футболиста Илич, който в момента е част от Баянгкара (Индонезия).
