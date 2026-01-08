Спартак Варна уреди първото си зимно попълнение. Централният защитник и национал на България -от Фиорентина вече ще носи екипа на "соколите".22-годишният Кръстев е юноша на Нефтохимик. През март 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.През 2020 г. бе включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation - 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 година.Димо Кръстев е 3-кратен носител на Купата на Италия - Примавера, победител в Суперкупата на Италия -Примавера и Участник и титуляр във финали на Купа Примавера."Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!“, написаха от Спартак Варна в социалните мрежи.