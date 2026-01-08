Откритите спортни площадки в общинските многофункционални спортни комплекси "Владислав Варненчик“, "Младост“, "Морска градина“, "Аспарухов парк“ и спортен комплекс "Виница“ няма да работят, съобщиха от ОП "Спорт Варна“.Причината е падналия снеговалеж, ниските температури и силният вятър. При подобряване на метеорологичните условия, спортните комплекси ще подновят работа, допълват от дружеството.