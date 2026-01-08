Черно море не е приключил с мачовете си в Двореца на културата и спорта през този сезон в НБЛ. "Моряците“ ще изиграят още една среща, този път в края на месеца, разкри клубът.Действащите носители на Купата и Суперкупата на България ще приемат Балкан на 26 януари (понеделник) от 19:15 часа. Вече се продават и билети за двубоя от 18-ия кръг.Баскетболистите на Васил Евтимов вече изиграха един мач в зала "Конгресна“ през 2025/2026. Това бе в края на декември, когато Черно море надви Рилски спортист със 77:73.