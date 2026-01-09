Сподели Сподели
Белгиецът Рафаел Колиньон отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в австралийския град Бризбън. 

Квалификантът, който стигна до тази фаза след 4 поредни двусетови победи, включително над бившия играч от "Топ 10" Денис Шаповалов и над двукратния първенец и рекордьор по победи в надпреварата Григор Димитров, загуби с 3:6, 3:6 от американеца от японски произход Брендън Накашима.

Срещата продължи 1 час и 24 минути. 

Накашима не допусна пробив, а на свой ред спечели подаването на опонента си цели 3 пъти. 

Американецът направи едва 13 непредизвикани грешки срещу 18 за белгиеца. 

В битка за място на големия финал Накашима ще играе с друг американец - Александър Ковачевич, който победи Джовани Мпетши Перикар от Франция с 2:1 сета.