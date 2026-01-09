Ръководството на Спартак (Варна) разрешиха благополучно сериозен проблем, след като ФИФА вдигна забраната на клуба за картотекиране на нови играчи.Това се случи, след като от клуба изплатиха задълженията си къмОфициално Спартак Варна е с вдигната забрана от FIFA за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиян Илич!Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец.Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани!Заедно можем!Междувременно играчите на треньорапродължават зимната си подготовка.Тази сутрин футболистите проведоха бегова тренировка на СК "Локомотив“. Второто за деня занимание е във фитнеса.За утре са предвидени също две занимания.