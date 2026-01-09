В Спартак Варна решиха голям проблем
Това се случи, след като от клуба изплатиха задълженията си към Кристиян Илич.
Ето какво написаха от клубното ръководство в профила на Спартак в една от социалните мрежи.
Официално Спартак Варна е с вдигната забрана от FIFA за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиян Илич!
Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец.
Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани!
Заедно можем!
Междувременно играчите на треньора Гьоко Хаджиевски продължават зимната си подготовка.
Тази сутрин футболистите проведоха бегова тренировка на СК "Локомотив“. Второто за деня занимание е във фитнеса.
За утре са предвидени също две занимания.
