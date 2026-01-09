Отборът на Черно море постигна втора победа в мъжкото волейболно първенство на България.В първия мач от 12-ия кръг на Супер Волей във Варна домакините надиграха Монтана с 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8) гейма.Двубоят в зала "Христо Борисов" премина през куп обрати, но в последните две части играчите на Черно море имаха сериозно предимство, което наклони везните в тяхна полза.Много силен мач за победителите направи, който реализира впечатляващите 27 точки. С още 23 се включи, ареализира 15.За Монтанабе най-резултатен със 17 точки, докатодобави 14.В класирането Черно море е на девето място със 7 точки, докато Монтана е на осма позиция с 14 точки.