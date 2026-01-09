Волейболният Черно море надигра Монтана в интригуващ сблъсък
© FB:ВК Черно Море - гр. Варна
В първия мач от 12-ия кръг на Супер Волей във Варна домакините надиграха Монтана с 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8) гейма.
Двубоят в зала "Христо Борисов" премина през куп обрати, но в последните две части играчите на Черно море имаха сериозно предимство, което наклони везните в тяхна полза.
Много силен мач за победителите направи Марсел Гиндон, който реализира впечатляващите 27 точки. С още 23 се включи Симеон Димитров, а Майкъл Донован реализира 15.
За Монтана Александър Митков бе най-резултатен със 17 точки, докато Кристиан Вълчак добави 14.
В класирането Черно море е на девето място със 7 точки, докато Монтана е на осма позиция с 14 точки.
Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
