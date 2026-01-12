Седем падъл борда са осигурени за развитие и популяризиране на гребните спортове сред студентите в Медицински университет – Варна. От миналата есен обучаващите имат възможност да тренират кану-каяк в базата на спортен клуб "Черно море Бриз кану-каяк“ в реални условия във Варненското езеро."Пристигнаха първите дъски, очакваме още две състезателни“, заяви доц Жулиета Виденова, ръководител на катедра "Физическо възпитание и спорт“ в МУ – Варна. Тя допълни, че вече има доста желаещи, сред които и много девойки. До. Виденова припомни, че всяка седмица се пуска анкета, с цел набиране на още кандидати за този вид спорт, а от университета има осигурен безплатен транспорт от МУ – Варна до базата и обратно.Треньор на студентите е Паисий Любенов, бивш състезател в националния отбор на България, с четири медала от световни първенства по кану-каяк, както и три златни и два сребърни медала от европейски първенства за мъже.Инициативата за развитието на тези спортове е на проф. д-р Димитър Райков, ректор на Медицински университет - Варна. Разширяването на спортните възможности и насърчаването на активния начин на живот сред студентите е един от приоритетите в учебната институция.