С изразителна победа над "Аква спорт" – 23:10, стартира 2026 г. ватерполният отбор на "Комодор" (Варна) при мъжете. Състезателите на Николай Николов – Майката наложиха видимо превъзходство над съперника си, контролираха мача, играха организирано и логично надделяха убедително над съгражданите си.Постигнатият успех е плод на колективна игра, желязна дисциплина и постоянство във всеки елемент от играта.Това е втора победа за комодорци в група "Елит" при мъжете. В следващия кръг предстои дерби, което ще противопостави миналогодишните носители на трофея и вицешампионската титла "Черно море – Тича" и "Комодор". Дуелът е на 24 януари."С "Аква спорт" се получи мач с голяма разлика. Двубоят беше равностоен около една част и половина, после ние контролирахме играта. Материализирахме положенията си и разликата рязко скочи нагоре. Радвам се, че стартирахме Новата година с победа! Продължаваме напред с увереност и фокус към следващите предизвикателства. Пожелавам си в предстоящото дерби с "Черно море" да сътворим спектакъл с наелекризиращ заряд на басейна. И да зарадваме феновете на водната топка във Варна. Знам, че този двубой ще е непредсказуем до последния съдийски сигнал. Преди това обаче ни предстои кръг при 18-годишните. Идната събота – на 17 януари приемаме бургаския "Черноморец". Готвим се по график, засега всички състезатели са здрави и тренират. Надявам се да се получи интересен мач", коментира тренорът на "Комодор" Николай Николов – Майката.