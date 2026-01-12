Сподели Сподели
Новакът в елита на родния футбол Добруджа обяви, че клубът е върнал един от изгонените през септември играчи. 

Това е 26-годишният варненец Ангел Ангелов

Той се завръща в тима след като в края на септември, заедно с Румен Руменов и Ивайло Климентов бяха освободени.

"Днес футболистът направи първата си тренировка с отбора и отново е част от редиците на ПФК Добруджа.

Пожелаваме му здраве и успехи с жълто-зеления екип", написаха от клуба. 

Ангелов има 2 мача през настоящия сезон в елита с екипа на Добруджа. Нападателят бе основна част от тима, който през миналия сезон спечели промоцията за Първа лига.