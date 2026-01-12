Добруджа си върна един от изгонените през есента
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ФК Добруджа 1919
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това е 26-годишният варненец Ангел Ангелов.
Той се завръща в тима след като в края на септември, заедно с Румен Руменов и Ивайло Климентов бяха освободени.
"Днес футболистът направи първата си тренировка с отбора и отново е част от редиците на ПФК Добруджа.
Пожелаваме му здраве и успехи с жълто-зеления екип", написаха от клуба.
Ангелов има 2 мача през настоящия сезон в елита с екипа на Добруджа. Нападателят бе основна част от тима, който през миналия сезон спечели промоцията за Първа лига.
Още по темата
/
Още от категорията
/
От Спартак Варна за Димитър Пенев: България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!
03.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.