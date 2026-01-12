Петър Зографов: Другите подобряват условията за спортистите си, ние не
По думите му България има природните дадености, за да може подготовката на българските състезатели в зимните спортове да протича тук, но няма създадени условия за това и те търсят възможности да отидат в чужбина, където да се подготвят.
Петър Зографов очаква на предстоящите Зимни олимпийски игри българските спортисти да донесат много успехи за страната, въпреки случващото се в Българския олимпийски комитет.
"Мисля, че при подготовката на състезателите нещата минават добре, но няма как да не се отразят проблемите и дрязгите. Нещо, което никога не се е случвало в нашата история, в момента се разгаря в такава степен, че наистина е плашещо. Говори се за санкции, говори се за някакви ограничения, които не вярвам, че ще се случат, но все пак всичко е възможно. Международният олимпийски комитет много стриктно спазва всички изисквания, които има, и не прощават на никой, който по някакъв начин излиза от пътя, начертан от тази харта. Въпреки всичко се надявам ескалацията да не е толкова голяма, за да попречи на нашите спортисти, които очакваме да ни зарадват на тази олимпиада“, коментира той.
В последните години се дава възможност на състезатели от по-малки страни, които в миналото изобщо не са се появявали в световния спорт, да се състезават сред най-добрите.
"И не само да се състезават, но и да побеждават. Ние също сме пример за това – нашата топла държава с толкова къса зима в момента разчита на медали в няколко вида спорт“, посочи Зографов.
Асоциацията за университетски спорт се занимава с организацията на спортните мероприятия на всички 52 университета в страната. Самият Зографов е участвал в 22 студентски универсиади като състезател, като треньор и като ръководител.
"Три пъти в годината събираме студентите от всички висши училища в България, от всички университети на три форума. Зимата традиционно я правим на Пампорово, защото там получаваме най-добрите условия. Имаме между 600 и 700 спортисти в седем вида спорт, а от тази година ще има и зимен спорт – снежен волейбол“, разказа председателят на Асоциацията.
Лятната универсиада е голямо предизвикателство за организаторите, призна той. Четири поредни години Стара Загора посреща студентите спортисти на летните универсиади.
"Традиционно те се състезават в 12 вида спорт. Тази година решихме да променим мястото и по решение на Управителния ни съвет универсиадата ще бъде в София. Все още нямаме домакин или университет, който би се наел. Според мен това ще бъдат два, три или повече университета, тъй като събитието е огромно – участват над 2000 души, които трябва да бъдат настанени някъде, да им бъде организирано всичко логистично“, обясни Петър Зографов.
Асоциацията организира и национални шампионати.
"Те попълват празнините във времето между големите събития, така че нашата дейност е абсолютно целогодишна. Тези шампионати понякога дори са на ниво около държавните шампионати по качество на състезателите. Това не са студентски състезания“, допълни Зафиров.
Весела Лечева пред ФОКУС: Срам е за цяла България ситуацията, в която е поставен БОК. Ковънтри е възмутена
11:54
