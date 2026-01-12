Всяка страна прави така, че да подобри условията за подготовка на своите спортисти. При нас за съжаление се случва точно обратното. Това каза председателят на Асоциацията за университетски спорт Петър Зографов в предаването "Утрото на фокус“ на Радиос водещ Ася Александрова.По думите му България има природните дадености, за да може подготовката на българските състезатели в зимните спортове да протича тук, но няма създадени условия за това и те търсят възможности да отидат в чужбина, където да се подготвят.Петър Зографов очаква на предстоящите Зимни олимпийски игри българските спортисти да донесат много успехи за страната, въпреки случващото се в Българския олимпийски комитет."Мисля, че при подготовката на състезателите нещата минават добре, но няма как да не се отразят проблемите и дрязгите. Нещо, което никога не се е случвало в нашата история, в момента се разгаря в такава степен, че наистина е плашещо. Говори се за санкции, говори се за някакви ограничения, които не вярвам, че ще се случат, но все пак всичко е възможно. Международният олимпийски комитет много стриктно спазва всички изисквания, които има, и не прощават на никой, който по някакъв начин излиза от пътя, начертан от тази харта. Въпреки всичко се надявам ескалацията да не е толкова голяма, за да попречи на нашите спортисти, които очакваме да ни зарадват на тази олимпиада“, коментира той.В последните години се дава възможност на състезатели от по-малки страни, които в миналото изобщо не са се появявали в световния спорт, да се състезават сред най-добрите."И не само да се състезават, но и да побеждават. Ние също сме пример за това – нашата топла държава с толкова къса зима в момента разчита на медали в няколко вида спорт“, посочи Зографов.Асоциацията за университетски спорт се занимава с организацията на спортните мероприятия на всички 52 университета в страната. Самият Зографов е участвал в 22 студентски универсиади като състезател, като треньор и като ръководител."Три пъти в годината събираме студентите от всички висши училища в България, от всички университети на три форума. Зимата традиционно я правим на Пампорово, защото там получаваме най-добрите условия. Имаме между 600 и 700 спортисти в седем вида спорт, а от тази година ще има и зимен спорт – снежен волейбол“, разказа председателят на Асоциацията.Лятната универсиада е голямо предизвикателство за организаторите, призна той. Четири поредни години Стара Загора посреща студентите спортисти на летните универсиади."Традиционно те се състезават в 12 вида спорт. Тази година решихме да променим мястото и по решение на Управителния ни съвет универсиадата ще бъде в София. Все още нямаме домакин или университет, който би се наел. Според мен това ще бъдат два, три или повече университета, тъй като събитието е огромно – участват над 2000 души, които трябва да бъдат настанени някъде, да им бъде организирано всичко логистично“, обясни Петър Зографов.Асоциацията организира и национални шампионати."Те попълват празнините във времето между големите събития, така че нашата дейност е абсолютно целогодишна. Тези шампионати понякога дори са на ниво около държавните шампионати по качество на състезателите. Това не са студентски състезания“, допълни Зафиров.