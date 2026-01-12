Спартак Варна информира привържениците си за събраните пари от инициативата, която клубът започна заради финансовите проблеми на "соколите"."Уважаеми привърженици на Спартак Варна,Благодарим за проявения интерес към беседата, която се проведе на 11.01.2026!На тази среща председателят на УС Алекс Илиев и административният директор Стефани Пешовска представиха отчети не само свързани с кампанията за набиране на средства, но и цялостно с управлението на клуба - всички приходи и разходи, надлежно придружени от платежни документи.Напомняме, че административният офис на Спартак Варна е винаги отворен за всеки заинтересован привърженик към дейността на клуба.Представяме ви средствата, набрани от кампанията "Аз съм Спартак" и за какво са разходвани:Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211, 882 лева са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева.Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.Благодарим на всички привърженици на Спартак Варна, които активно се включиха в кампанията! Вашата активност в кампаниите на Спартак и присъствието Ви на трибуните са от изключителна важност за клуба.БЛАГОДАРИМ!Винаги Верни!", написаха от Спартак във Фейсбук страницата си.