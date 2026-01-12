Феновете събраха над 340 хиляди лева в помощ на Спартак Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: FC Spartak Varna
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Уважаеми привърженици на Спартак Варна,
Благодарим за проявения интерес към беседата, която се проведе на 11.01.2026!
На тази среща председателят на УС Алекс Илиев и административният директор Стефани Пешовска представиха отчети не само свързани с кампанията за набиране на средства, но и цялостно с управлението на клуба - всички приходи и разходи, надлежно придружени от платежни документи.
Напомняме, че административният офис на Спартак Варна е винаги отворен за всеки заинтересован привърженик към дейността на клуба.
Представяме ви средствата, набрани от кампанията "Аз съм Спартак" и за какво са разходвани:
Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211, 882 лева са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева.
Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.
Благодарим на всички привърженици на Спартак Варна, които активно се включиха в кампанията! Вашата активност в кампаниите на Спартак и присъствието Ви на трибуните са от изключителна важност за клуба.
БЛАГОДАРИМ!
Винаги Верни!", написаха от Спартак във Фейсбук страницата си.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.