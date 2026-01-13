Спортен календар за 2026 г.
Ето и всичко по-интересно, което предстои по света и у нас в следващите 352 дни.
Български футбол
3 февруари: Суперкупа на България (Левски - Лудогорец)
7 февруари: Подновява се Първа лига
18 април: редовният сезон в Първа лига приключва
25 април: започват плейофите в Първа лига
11 февруари: ¼-финали за Купата на България
7-8 и 21-22 април: 1/2-финали за Купата на България
21 май: Финал
Европейски футбол
Висша лига на Англия – приключва на 24 май, следващият сезон започва на 22 август
Лига 1 на Франция – приключва на 16 май, следващия сезон започва на 23 август
Ла Лига на Испания – приключва на 24 май
Серия "А" на Италия – приключва на 24 май, следващия сезон започва на 23 август
Бундеслига на Германия – приключва на 16 май, следващия сезон започва на 28 август
Шампионска лига – груповата фаза приключва на 28 януари, 1/16-финали на 17-18 и 24-25 февруари; осминафинали на 10-11 и 17-18 март; ¼-финали на 7-8 и 14-15 април; полуфинали 28-29 април и 5-6 май; Финал в Будапеща на 30 май.
Лига Европа – груповата фаза приключва на 29 януари; 1/16-финали на 19 и 26 февруари; осминафинали на 12 и 19 март; ¼-финали на 9 и 16 април; полуфинали на 30 април и 7 май; Финал в Истанбул на 20 май.
Лига на конференциите – 1/16-финали на 19 и 26 февруари; осминафинали на 12 и 19 март; ¼-финали на 9 и 16 април, полуфинали на 30 април и 7 май; Финал в Лайпциг на 27 май.
Интернационален футбол
Баражи за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико– последните 4 европейски държави ще станат ясни след изиграването на плейофи. Полуфиналите са на 26 март, а финалите на 31 март. Междуконтиненталните плейофи са на 26 март и финалите също на 31 март.
Мондиал 2026 – започва на 11 юни с мача Мексико – Южна Африка в Мексико Сити, а груповата фаза приключва на 27 юни. 1/16-финали ще се проведат в периода 28 юни-3 юли; осминафиналите са в периода 4-7 юли; четвъртфиналите от 9-11 юли; полуфиналите на 14 и 15 юли; мачът за третото място е на 18 юли и Финалът на 19 юли в Ню Джърси.
Лига на нациите – груповата фаза започва на 24 септември и приключва на 17 ноември; България е в Лига "C“, група 2.
Волейбол
Редовният сезон при мъжете и жените в България приключва на 14 март, а четвъртфиналите от Купата на България при мъжете са на 16 януари.
България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство за мъже, което ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. Всички мачове на националния ни отбор ще се изиграят в "Арена София“. Ние сме в група със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Четири осминафинала и два полуфинала също ще се проведат в София.
Европейското първенство при жените ще се проведе в периода 21 август - 6 септември в Чехия, Азербайджан, Швеция и Турция, като България е в една група с Гърция, Чехия, Австрия, Сърбия и Украйна.
Лига на нациите мъже - предварителната фаза започва на 9 юни, а финалният мач е на 1 август.
Лига на нациите жени - от 2 юни до 25 юли
Баскетбол
Национална баскетболна лига - Редовният сезон в мъжкото ни първенство приключва на 4 март.
Национален отбор жени – първа фаза на квалификациите за Евробаскет 2027. Мачовете от първия етап ще се доиграят в периода 8-18 март. Срещите от втория етап ще се състоят в периода 8-18 ноември. На 11 март сме домакини на Азербайджан, на 14 март сме домакини на Украйна и на 17 март гостуваме на Черна гора.
Национален отбор мъже - предквалификации за Евробаскет 2029. На 27 февруари “лъвовете" ще гостуват на Норвегия, а на 2 март гостуваме на Армения. На 5 юли сме домакини на Норвегия.
НБА – редовният сезон свършва на 12 април, а плейофите започват на 18 април. Финалите започват на 5 юни.
Евролига – редовният сезон приключва на 17 април, а плейофите стартират на 28 април. Финалната четворка започва в четвъртия уикенд на май, а финалът е насрочен за 24 май.
Световно първенство за жени - от 4 до 13 септември в Германия
Тенис
Аустрелиън Оупън – 18 януари до 1 февруари
Ролан Гарос – 24 май до 7 юни
Уимбълдън – 29 юни до 12 юли
Открито първенство на САЩ – 23 август до 13 септември
Купа "Дейвис" - България приема Белгия на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив. При победа, България ще играе през септември за класиране във финалите срещу победителя от Австрия - Япония. При загуба ще участваме в бараж за запазване на мястото си в Световната група отново през септември.
Бокс
Купа "Странджа" – 21 февруари до 2 март
Европейско първенство за мъже и жени в София - 15 до 26 септември
Борба
"Дан Колов - Никола Петров" - 26 до 29 март в Пловдив
Европейско първенство за мъже и жени - 20 до 26 април в Албания
Световно първенство за мъже и жени - 24 октомври до 1 ноември в Бахрейн
Олимпийски игри
Зимни олимпийски игри – 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д‘Ампецо
Младежки летни игри – 31 октомври до 13 ноември в Сенегал
Формула 1&2
Сезонът започва с Гран при на Австралия от 6–8 март и приключва с Гран при на Абу Даби на 4–6 декември
Лека атлетика
Диамантена лига - започва на 8 май в Катар и приключва на 4-5 септември в Белгия
Европейско първенство за мъже и жени на открито - от 10 до 16 август във Великобритания
Световно първенство за мъже и жени в зала - 20 до 22 март в Полша
Световно първенство за мъже и жени на открито - 13 до 13 септември в Унгария
Колоездене
Обиколка на Италия – започва в Бургас на 8 май и свършва на 31 май
Обиколка на Франция – 4 до 26 юли
Обиколка на Испания – 22 август до 13 септември
Вдигане на тежести
Европейското първенство за мъже и жени - 19 до 26 април в Грузия
Световното първенство за мъже и жени - 27 октомври до 8 ноември в Китай
Художествена гимнастика
Световна купа - от 28 до 30 март в София
Европейско първенство - от 27 до 31 май във Варна
Световно първенство - от 12 до 16 август в Германия
Ръгби
Шестте нации - от 6 февруари до 14 март
Световна купа - от 15 октомври до 15 ноември в Австралия и Нова Гвинея
Снукър
Мастърс - от 11 до 18 януари
Световно Гран При - от 3 до 8 февруари
Открито първенство на Уелс - 23 февруари до 1 март
Открито световно първенство - от 16 до 22 март
Световно първенство - от 18 април до 4 май в Шефилд, Англия
