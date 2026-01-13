Именити спортисти идват за тренировъчен SENSHI лагер във Варна
Право на участие в лагера имат състезатели с медали от световни или европейски първенства, национални състезатели над 16 години, както и техните треньори. Организаторите поемат изцяло разходите за настаняване, храна, обучение и трансфери в рамките на Варна за всички одобрени кандидати.
Крайният срок за подаване на заявления е 6 февруари 2026 г., като регистрациите се извършват на имейл senshi.camp.bulgaria@gmail.com или чрез сайта kwusenshi.com.
Кулминация на международния форум ще бъде бойната галавечер SENSHI 30, която ще се състои на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
