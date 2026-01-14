Сподели Сподели
Виктория Томова записа втора поредна победа в квалификациите на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените (Australian Open). 

Първата ни ракета при дамите срази словачката Виктория Хрунчакова с 6:4, 6:4 в двубой от втори кръг на пресявките на първия за годината турнир от Големия шлем. 

Срещата продължи 1 час и 34 минути. 

Томова записа едва 16 уинъра срещу цели 34 за опонентката й, но Хрунчакова регистрира цели 55 непредизвикани грешки срещу над 3 пъти по-малко за Томова (18). 

Това бе първи успех за българката над словачката от три двубоя между двете до момента при професионалистките. 

В директен спор за място в основната схема Виктория Томова, която е 18-ата в схемата на квалификациите, ще играе с 6-ата поставена Юлия Стародубцева от Украйна. 

Това ще е първи дуел между двете.