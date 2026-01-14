Сподели Сподели
Челси и Арсенал се изправят един срещу друг в първи полуфинал между двете селекции от Купата на лигата. Той ще е на стадион "Стамфорд Бридж" с начален час 22:00 наше време. Реваншът ще е на 3 февруари отново от 22:00.

Домакините ще са водени за втори път от новия си мениджър - Лиъм Росиниър, който замени уволнения на Нова година - Енцо Мареска. Англичанинът дебютира преди 4 вечери при 5:1 над Чарлтън за ФА Къп. "Сините" започнаха надпреварата с 2:1 срещу Линкълн навън в 1/16-финалите. Впоследствие бе преодолян Уулвърхемптън след 4:3 на "Молиню" през октомври преди 1/4-финала срещу Кардиф в уелската столица за крайното 3:1. В лазарета на Челси са: Дарио Есуго, Ливай Коуил, Ромео Лавия, а Коул Палмър, Мало Густо и Рийс Джеймс ще минат късен фитнес тест. Михайло Мудрик продължава да е наказан за забранен стимулант в организма.

Арсенал потегли с 2:0 срещу Портвейл като гост и същия резултат над Брайтън в 1/8-финалите. В следващата фаза бе преодолян градският противник - Кристъл Палас след 2:1 на "Емирейтс". Мениджърът - Микел Артета няма да може да разчита на Кристиан Москера, Макс Доуман, Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие. Уилям Салиба и Леандро Тросар ще се подложат на късен фитнес тест.

По-рано този сезон на 30 ноември от 13-ия кръг в Премиър лийг двата отбора направиха 1:1 на днешния стадион.

Palmsbet.com дава 3.40 за Челси, за същия коефициент е при реми, а двойката е 2.16. Bethub.bg оценява шанса за "сините" на 3.20, хиксът е 3.40, а успех на Арсенал - 2.25.