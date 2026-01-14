Сподели Сподели
Новакът в родния футболен елит Добруджа ще започне днес контролните срещи в подготовката за втория полусезон в родната Първа лига. 

Тимът от Добрич ще играе с Черно море от 14:00 часа на стадион 3 в спортния комплекс на Курортен комплекс Албена. 

Това ще бъде неофициален дебют за Ясен Петров начело на тима. Припомняме, че той бе обявен за нов наставник на последния в момента в родния футболен елит в началото на месеца. Той замени подали оставка Атанас Атанасов

57-годишният Ясен Петров ще излезе срещу отбор, който е водил, а именно Черно море. Той бе начело на "моряците" през сезон 2006-7.

За Черно море проверката е втора след успеха преди четири дни над румънския Фарул (Констанца) с 2:1.