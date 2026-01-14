Българската звезда в тенисаизлиза утре в тренировъчно занимание срещу бившия номер 1 в света. Заниманието започва в 11:00 часа местно време на "Rod Laver Arena".Утре от 05:30 часа ще станат ясни и съперниците на двамата на Откритото първенство на Австралия. Тогава ще бъде теглен жребият за основната схема.Миналият сезон Димитров се оттегли поради контузия още на старта на надпреварата.За подготовка за Откритото първенство на Австралия двамата използваха турнира в Бризбън, провел се през миналата седмица. В него Димитров загуби на осминафинал, а Медведев спечели трофея.Руснакът води с 8 към 3 победи в директните срещи с българина при професионалистите по отношение на официалната статистика.