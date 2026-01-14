Тя има основни заслуги примирието между двете страни да не бъде постигнато
Какво раздели "перфектното" семейство
Семейният разрив избухва след брака на Бруклин с актрисата Никола Пелц през 2022 г. Напрежението между Виктория и Никола се е натрупвало с години. Постепенно уж на пръв поглед безобидна, враждата между тях прераства в сериозен конфликт и това принуждава Бруклин Бекъм да се отдръпне от родителите си. Дистанцията му е наистина сериозна - Бруклин и съпругата му дори не са отпразнували коледните празници със семейство Бекъм.
Някои медийни източници твърдят, че Дейвид Бекъм и Виктория многократно са се опитвали да стоплят отношенията си със съпругата на сина им, като канят Бруклин и Никола Пелц на семейни събития, включително на церемонията за посвещаването на Дейвид в рицарски чин, но уви тези опити са били неуспешни и младата влюбена двойка е отказвала поканите всеки път.
От друга страна, приближени до актрисата Никола източници отричат тези твърдения и казват, че родителите реално не са се обръщали към тях с покана за среща през последната година и че публикуваните от Дейвид и Виктория покани не са били "искрени и честни" опити за помирение.
Любимата на Бруклин Бекъм също е демонстрирала своето отчуждение не веднъж, като е изтрила множество снимки, на които присъстват членовете на фамилия Бекъм от своя Инстаграм профил. Доверени от обкръжението на семейство Бекъм обвиняват актрисата, че тя има основни заслуги примирието между двете страни да не бъде постигнато. Твърдят, че с поведението си и пренебрежителното отношение към родителите на Бруклин, младата Никола продължава да разпалва огъня между тях.
Въпреки острия и динамичен конфликт, семейството на Бекъм продължава да бъде едно от най-обсъжданите звездни семейства медийното пространство. Дали в бъдеще двете страни ще намерят баланс помежду си и ще успеят да се помирият - предстои да разберем, но към момента техните взаимоотношения остават обтегнати и без ясна перспектива.
