Ясен Петров започна с победа начело на Добруджа.
В неофициалния си дебют начело на тима от Добрич отборът му победи в контрола Черно море с 1:0.
Мачът се изигра на стадион 3 в спортния комплекс на КК "Албена".
Единственият гол в мача падна в 16-ата минута. Голмайстор бе Джонатан Хуртадо.
За Добруджа това бе първа проверка от началото на зимната подготовка на тима.
Добруджанци бяха по-активният отбор през по-голямата част от двубоя и заслужено стигнаха до успеха. В срещата участие взеха и 4 юноши от школата на клуба, които се включиха активно в играта.
Черно море изигра втора контрола от началото на подготовката си.
"Моряците“ регистрираха първа загуба в проверките. Хората на Илиан Илиев тръгнаха с победа над румънския Фарул (Констанца) с 2:1 след обрат.
Добруджа тръгна с победа в контролите
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFCDobrudja1919
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Добруджа загатна за звезден трансфер! Играч, вкарвал на легендата Икер Касияс акостира в клуба!
02.01
Още от категорията
/
От Спартак Варна за Димитър Пенев: България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!
03.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.