започна с победа начело на Добруджа.В неофициалния си дебют начело на тима от Добрич отборът му победи в контрола Черно море с 1:0.Мачът се изигра на стадион 3 в спортния комплекс на КК "Албена".Единственият гол в мача падна в 16-ата минута. Голмайстор беЗа Добруджа това бе първа проверка от началото на зимната подготовка на тима.Добруджанци бяха по-активният отбор през по-голямата част от двубоя и заслужено стигнаха до успеха. В срещата участие взеха и 4 юноши от школата на клуба, които се включиха активно в играта.Черно море изигра втора контрола от началото на подготовката си."Моряците“ регистрираха първа загуба в проверките. Хората натръгнаха с победа над румънския Фарул (Констанца) с 2:1 след обрат.