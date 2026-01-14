Илиан Илиев доволен, въпреки загубата от Добруджа
В контрола, която се изигра в КК "Албена“, Черно море загуби от Добруджа с 0:1.
За "моряците“ това бе втора проверка от началото на зимната подготовка, докато за Добруджа – първа.
"Доволни сме и от двете контроли – заяви Илиев. – Срещу Фарул в Румъния (2:1) изиграхме по 60 минути - 120 минути, тук пък стана по-здрав сблъсък. Особено първото полувреме имаше доста игрово време. Второто по-малко, но съм доволен и от двете формации, които играха. Говоря като натоварване. Сега, чисто футболно имаме още да израстваме, както се казва.
Момчетата от школата се представиха добре в първия мач, някои продължават да тренират, други се върнаха в школата. Знаете, че при нас ако имаме нужда от някого от малките веднага го качваме горе. На този етап не мислим за трансфер, в смисъл със сигурност, може би, имаме нужда на една-две позиции, но на той етап нямаме нови".
