Елитният Спартак 1918 (Варна) започна с победа 2026-а година. "Соколите" спечелиха с 1:0 срещу градския съперник Фратрия, който е един от фаворитите за промоция за Първа лига.Двубоят се игра на стадиона в Белослав.Попадението, за тима, воден от треньора, отбелязаоще в 8-ата минута след удар по диагонала.В 53-ата минутастреля в страничната греда на Фратрия.На 24-и януари Спартак 1918 (Варна) играят с лидера във Втора лига Дунав (Русе).