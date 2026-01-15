Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Елитният Спартак 1918 (Варна) започна с победа 2026-а година. "Соколите" спечелиха с 1:0 срещу градския съперник Фратрия, който е един от фаворитите за промоция за Първа лига. 

Двубоят се игра на стадиона в Белослав. 

Попадението, за тима, воден от треньора Гьоко Хаджиевски, отбеляза Георг Стояновски още в 8-ата минута след удар по диагонала. 

В 53-ата минута Даниел Иванов стреля в страничната греда на Фратрия.

На 24-и януари Спартак 1918 (Варна) играят с лидера във Втора лига Дунав (Русе).